ЄС в односторонньому порядку відкриє ринок для українських товарів і надасть $15 млрд фіндопомоги

“Загальна сума фінансово-економічної допомоги становить 15 млрд дол. США", - заявив Яценюк.

За його словами, вже найближчим часом Україна одержить макрофінансову допомогу в розмірі 2 млрд дол.

“Це 1,6 млрд євро або 2 млрд дол. Це та макрофінансова допомога, яка допоможе провести реформи в Україні та стабілізувати економічну ситуацію", - сказав він.

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Також Яценюк заявив про рішення європейських партнерів виконати в односторонньому порядку угоду про зону вільної торгівлі.

“Вчора країни - члени Європейського Союзу заявили, що вони в односторонньому порядку відкривають європейський ринок для українських товарів і для українських товаровиробників", - заявив Яценюк.

“За нашими експортними оцінками, вже в перший рік ухвалення цього рішення українська економіка додатково одержить кошти в розмірі принаймні 400 млн. дол. США. Прогнозується зростання експорту зернових культур, йдеться про зростання експорту сільськогосподарської продукції, зростання експорту української кондитерської продукції. Все, що передбачене Угодою”, - відзначив Яценюк.

Разом з тим, за словами прем'єр-міністра, сьогодні відбуваються додаткові консультації з приводу відкриття ринку України для європейських товарів.

“Що стосується відкриття українського ринку для європейських товарів, для того щоб зняти будь-які спекуляції, що це може негативно позначитися на українській економіці, ми зараз проводимо додаткові консультації. Після них буде ухвалено відповідне рішення”, - сказав Яценюк.

Він запевнив жителів східних регіонів України, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для застосування Росією торгових бар'єрів стосовно українських виробників.

“Тому Схід має бути спокійний. Все, що йде за двосторонньою кооперацією між Україною і Росією, має далі йти. Жодних підстав для застосування Росією торгових бар'єрів для українських товарів не було, немає і не повинно бути” - відзначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, низка країн і міжнародних інституцій заявили про готовність надати фінансову допомогу Україні. Зокрема, палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні на суму 1 млрд дол. у вигляді гарантій за борговими зобов'язаннями. Також президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ЄС може виділити Україні 11 млрд євро допомоги впродовж наступних кількох років.

Проте найбільшої підтримки Україна чекає від Міжнародного валютного фонду, місія якого з 4 березня перебуває в Україні. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує одержати, становить близько 15 млрд дол. упродовж 2,5 років.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що Україна готова виконати всі умови Фонду, включаючи непопулярні заходи щодо збільшення тарифів на газ і політики гнучкого курсоутворення.