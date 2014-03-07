Долар на 12:00 впав до 9 грн

Котирування гривні щодо долара підвищилися до 8,90/9,00 грн/дол.

У п'ятницю, 7 березня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара підвищилися до 8,9000/9,0000 грн/дол. проти 9,0000/9,3000 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні до євро на 12:00 підвищилися до 12,3485/12,4913 грн/євро проти 12,4830/12,9010 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3864/1,3866, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 підвищилися до 0,2456/0,2484 грн/рубль проти 0,2483/0,2565 грн/рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар-рубль виріс і на 12:00 встановився на рівні 36,2060 (-0,0775).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 березня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 9,2000/9,2500 грн/дол., до євро – на рівні 12,6510/12,7235 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2563/0,2599 грн/рубль.

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