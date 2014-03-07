Базова дефляція в Україні за місяць становила 0,2%

Базова дефляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року становила 0,2% (БІСЦ – 99,8%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в лютому 2014 року проти лютого 2013 року зафіксовано інфляцію 0% (БІСЦ – 100%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%. У річному виразі (проти лютого 2013 року) також зафіксовано інфляцію 1,2%, з початку 2014 року (лютий 2014 року проти грудня 2013 року) зафіксовано інфляцію 0,8%.

Читайте такожБазова дефляція в Україні за січень становила 0,1%