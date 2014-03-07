Євро зріс щодо долара до максимуму за 2,5 року

Курс євро щодо долара США на Forex зріс у п'ятницю до максимуму з 31 жовтня 2011 року на тлі позитивних статданих із Німеччини.

Про це повідомляє Вести.Экономика з посиланням на агентство Bloomberg.

Вартість євро становила $1,390 у порівнянні з $1,3861 на закриття ринку в четвер.

Тим часом інвестори очікують звіту по ринку праці США. У випадку позитивних даних про зайнятість долар може відновити зростання.

Як повідомляє науково-дослідний інститут ADP, кількість робочих місць у США зросла на 139 тис., а дані за грудень переглянуті у бік зниження до 127 тис.

Згідно з даними Міністерства економіки та праці Німеччини рівень промислового виробництва в країні зріс у січні третій місяць поспіль, що зумовлено бумом на будівельному ринку.

Обсяг промвиробництва у ФРН позаминулого місяця збільшився в місячному вираженні на 0,8%, свідчать дані міністерства економіки та праці країни. Зростання показника збіглося з очікуваннями аналітиків, опитаних Bloomberg.

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