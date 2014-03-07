Європейські банки погасять кредити ЄЦБ з відсотками на €11,4 млрд

Європейські банки повернуть ЄЦБ €11,401 млрд у рахунок боргу протягом наступного тижня. Позики банки отримали в період загальноєвропейської кризи, передає «Газета.Ru».

Сума в шість разів більше очікувань експертів.

Це найбільше погашення кредиту з кінця минулого року, коли банки повернули великі частки довгострокових кредитів, які взяли в ЄЦБ в кінці 2011 року та початку 2012 року, щоб пережити кредитну кризу.

