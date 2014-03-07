Європейські банки погасять кредити ЄЦБ з відсотками на €11,4 млрд
15:34, 07 березня 2014Фінанси
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Сума погашення європейськими банками кредитів ЄЦБ в шість разів більше прогнозу експертів.
Європейські банки успішно виходять з кризи
Європейські банки повернуть ЄЦБ €11,401 млрд у рахунок боргу протягом наступного тижня. Позики банки отримали в період загальноєвропейської кризи, передає «Газета.Ru».
Сума в шість разів більше очікувань експертів.
Це найбільше погашення кредиту з кінця минулого року, коли банки повернули великі частки довгострокових кредитів, які взяли в ЄЦБ в кінці 2011 року та початку 2012 року, щоб пережити кредитну кризу.
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