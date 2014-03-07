Міжбанк закрився доларом по 9,2 грн

У п'ятницю, 7 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара знизилися до 9,1500/9,2100 грн/дол. з 8,9000/9,0000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 12,71835/12,8057 грн/євро порівняно з 12,3485/12,4913 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3856/1,3914.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2504/0,2532 грн/рубль проти 0,2456/0,2484 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,3025 (+0.0190).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 9,2000/9,2500 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,6510/12,7235 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2563/0,2599 грн/рубль.

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