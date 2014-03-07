Україна залучить міжнародних експертів для боротьби з корупцією

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує залучити міжнародних експертів до реалізації антикорупційних заходів в Україні.

Як повідомила прес-служба відомства, ця антикорупційна ініціатива була обговорена міністром економрозвитку Павлом Шереметою з представниками Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

“Знання і досвід CIPE стануть у нагоді Мінекономрозвитку, щоб ліквідовувати ті чинники, які змушують підприємців давати хабарі”, - цитує прес-служба директора центру в Україні Наталію Баландіну.

За її словами, CIPE останніми роками активно співпрацює з об'єднаннями малого і середнього бізнесу як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях, тому центр безпосередньо від бізнесу одержує інформацію про факти корупції, з якими стикаються підприємці.

Крім того, повідомляється у прес-релізі, експерти центру готові допомогти міністерству провести експертизу нормативно-правових актів у сфері протидії корупції.

Міністр економрозвитку у свою чергу заявив, що найважливішим чинником для економіки є створення в Україні законодавчої бази, яка сприятиме розвитку підприємництва.

Шеремета підкреслив, що зараз є нагальна необхідність наведення ладу в законодавстві у сфері державних закупівель, зокрема, це стосується Закону «Про здійснення державних закупівель».

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Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це безпосередньо хабарі і відкати, що виплачуються при проведенні процедури державних закупівель, повернення ПДВ, митного оформлення і відносин в аграрній сфері.

Сфера державних закупівель в Україні є однією з найбільш корумпованих. З 2010 року стали широко використовуватися тіньові схеми у розподілі бюджетних коштів. Для цього створювалися непрозорі процедури проведення тендерів, «фірми-прокладки» для накручування ціни, закупівля часто проводилася у одного учасника тощо.

Загальний обсяг коштів, зафіксований у тендерних договорах в 2013 році, знизився більш ніж удвічі порівняно з 2012 роком - з 428 млрд грн до 185 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) зміцнює демократію в усьому світі через розвиток приватного підприємництва і ринкові реформи. CIPE - один з чотирьох головних інститутів Національного фонду розвитку демократії (США).