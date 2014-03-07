Україна та МВФ вирішили не затягувати переговори про програму співпраці

Уряд України і місія Міжнародного валютного фонду не будуть затягувати переговори про нову програму співпраці і завершать діалог як можна швидше, оскільки Україні терміново потрібна фінансова допомога.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій та зв'язків з громадськістю та ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з директором європейського департаменту МВФ Різом Могадамом.

«Під час зустрічі сторони проаналізували складну економічну ситуацію в Україні. Увагу було зосереджено на тому, що переговори з МВФ потрібно завершити якомога швидше, оскільки Україні потрібна термінова фінансова допомога», - йдеться в повідомленні Секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ почала роботу в Києві у вівторок, 4 березня. Угоди про роботу фахівців Фонду було досягнуто в кінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 року. Причому, за вдалого перебігу переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня.

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На думку опитаних УНІАН експертів, обсяг першого траншу може скласти 2-3 млрд дол. Глава уряду України Арсеній Яценюк вже заявив, що Кабмін готовий виконати всі вимоги МВФ. На думку експертів, такими вимогами були і залишаються: гнучкий валютний курс, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету.