Купівля валюти населенням за місяць зросла на 19%

Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у лютому 2014 року становила 782,5 млн дол., що на 18,8% більше за показник січня 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

У лютому обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,462 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 839,7 млрд дол., продали - на 1,622 млрд дол.

Водночас, за підсумками січня-лютого поточного року чиста купівля валюти населенням становила 1,441 млрд дол. (в еквіваленті), що утричі вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (423,9 млн дол. в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у лютому скоротилися на 1,391 млрд дол. і станом на 1 березня 2014 року становили 20,857 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у січні 2014 року становила 658,5 млн. дол., що в 1,4 разу менше показника за грудень 2013 року.

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні у лютому становив 1,721 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол., менше за показник на 1 лютого 17,806 млрд дол.