МВФ готовий допомогти Україні

Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу народу України і підтримати економічну програму уряду з метою просування країни шляхом економічного зростання і процвітання.

Про це йдеться в заяві директора Європейського департаменту МВФ Реза Могадама, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Під час свого візиту до Києва 6-7 березня у мене були продуктивні дискусії з прем'єр-міністром і представниками економічного блоку уряду, – зазначається у заяві Могадама. – Рішучість керівництва країни, почуття відповідальності і орієнтація на проведення економічних реформ справили на мене враження. МВФ готовий надати допомогу народу України і підтримати економічну програму уряду, щоб утвердити Україну на шляху стабільного економічного зростання і процвітання, одночасно забезпечивши захист бідних і незабезпечених верств населення».

Водночас Могадам відзначив, що власне місія Фонду, яка працює в Україні з 4 березня, присвячена збору і аналізу фактичної інформації. Разом з тим, фахівці вже визначили для себе ступінь розбалансованості економіки і шляхи стабілізації ситуації. «Це визначить рекомендації керівництва Фонду щодо подальшого курсу дій. Ми продовжимо консультації з усіма нашими акціонерами», - підкреслив представник Фонду.

Раніше уряд України і місія Міжнародного валютного фонду заявляли, що не затягуватимуть переговори про нову програму співпраці і завершать діалог якнайшвидше, оскільки Україні терміново необхідна фінансова допомога.

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Місія МВФ розпочала роботу в Україні фактично одразу ж, коли тільки штаб-квартира Фонду схвалила приїзд фахівців до нашої країни. Відновлення діалогу з МВФ стало ключовим рішенням нового уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, який заявив, що Кабмін готовий виконати всі умови програми співпраці з Фондом, включаючи найбільш непопулярні заходи з підвищення комунальних тарифів і курсоутворення.

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В уряді припускали, що нова програма кредитування економіки може бути розрахована на 2,5 роки, а обсяг кредитування може становити близько 15 млрд дол. При цьому перший транш кредитів Україна змогла б одержати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він міг би становити 2-3 млрд дол.

Міністр економіки Павло Шеремета в інтерв'ю журналістам відзначав, що ймовірність отримання коштів дуже висока.