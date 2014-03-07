Нацбанк 7 березня вийшов на ринок з купівлею валюти за 9,21 грн/дол.

Національний банк України 7 березня вийшов на міжбанківський валютний ринок з купівлею валюти за курсом 9,21 грн/дол., тим самим згладжуючи курсові коливання, повідомив УНІАН учасник ринку.

“Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за 9,21 грн/дол., котирування на міжбанківському ринку в цей момент були на рівні 9,15/9,23 грн/дол.”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, тим самим регулятор зупинив зміцнення гривні і показав нижню межу валютного коридору.

За даними компанії «Інтербізнесконсалтинг», у четвер, 6 березня, міжбанківський валютний ринок закрився на рівні 9,2000/9,2500 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ на 6 березня склав 9,3879 грн/дол.

На думку учасників ринку, тим самим регулятор залишає “коридор” для згладжування значних курсових коливань.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 9,1500/9,2100 грн/дол. з 8,9000/9,0000 грн/дол. на 12:00.

З 7 лютого Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер курс гривні до долара встановлюється на рівні середньоринкового курсу на міжбанківському валютному ринку.

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