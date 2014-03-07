Дочка "Сбербанку Росії" надала Південній залізниці кредит на 100 млн грн

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні надав Південній залізниці (ПЗ) кредит на суму 100 млн грн, повідомляє прес-служба банку.

"АТ "Сбербанк Росії" в Україні надало кредит українському державному підприємству «Південна залізниця» в розмірі 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кредит призначений для поповнення обігових коштів підприємства з метою виплати заробітної плати своїм працівникам.

Як відзначили в прес-службі, підтримка стратегічних галузей України є одним з ключових напрямків діяльності "Сбербанку Росії" в Україні. Так, в 2013 році обсяг кредитування банком корпоративних клієнтів склав 24,6 млрд грн, а в січні-лютому поточного року - 5,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні з 20 лютого припинив видачу кредитів фізичним та юридичним особам, який не був раніше клієнтами банку, а вже з 5 березня банк відновив раніше припинене кредитування фізосіб.

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Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць залізниці визначає її важливе транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.

«Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є дочірнім банком Сбербанку Росії» (Російська Федерація).