Експерти США прибули до Києва для пошуку виведених з України активів

Сполучені Штати направили до Києва міжвідомчу групу експертів, яка працюватиме з українськими партнерами для ідентифікації активів, що могли були вкрадені режимом колишнього Президента Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

Команда, створена за доручення Державного секретаря США Джона Керрі, у повному складі вже прибула, додали в посольстві.

Ці експерти перебувають на зв’язку з відповідними колегами в українському уряді і допоможуть українським слідчим документувати вкрадені активи й ідентифікувати їхнє теперішнє місцезнаходження для того, щоб полегшити повернення активів в Україну у майбутньому, підкреслюється в повідомленні.

«Повернення активів - тривалий і складний процес, але ми раді, що можемо зробити свій внесок у ці зусилля», - відзначили в Посольстві США.