Баланс тижня: економіка в стані війни та щедра допомога Заходу

Варто сказати, що вітчизняна економіка відреагувала більш спокійніше на ті виклики, які перед нею стояли, чим економіка сусіда-агресора. Фактично, понеділок став «чорним» для російського фондового ринку. Те, що трапилось з ним, можна порівняти хіба що з подіями 2008 року, коли колона російської військової техніки прямувала в сторону Тбілісі, хоча, обвал фондового ринку був навіть значно більший. Вже на середину дня російський індекс РТС впав більш ніж на 11%, зниження індексу ММВБ перетнуло позначку в 10%. Як повідомляли ЗМІ, втеча інвесторів з російських акцій у зв'язку з намірами Росії ввести війська в Україну спустошила капіталізацію паперів, що входять в індекс ММВБ, на 58 млрд дол., що перевищило розмір всіх витрат на Олімпіаду в Сочі.

Звичайно, український фондовий ринок в цей же час переживав не менш драматичне падіння. Але воно не виглядало в очах інвесторів чимось апокаліптичним.

Очевидно, вся справа у тому, що українська економіка, завдяки «вмілим» діям попередніх урядів, декілька місячному політичному протистоянню, опинилась і до цього конфлікту на рівні, що повністю відповідав рівню країни, що пройшла війну. Так, згідно з оприлюдненими на минулому тижні даними Національного банку, золотовалютні резерви на 1 березня склали 15,46 млрд дол., що на 13,2% менше показника на 1 лютого в 17,8 млрд дол. З початку поточного року резерви скоротилися на 24,2 %, або на 4,95 млрд дол. Не забуваймо також, що Україна повинна заплатити 9 млрд дол. держборгу до кінця року. За інформацією Мінфіну, всього в поточному році, згідно з держбюджетом, належало сплатити за борговими зобов'язаннями 10 млрд дол. В січні-лютому було погашено 1 млрд дол. зобов'язань за державним боргом. Загалом, за інформацією міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремета, необхідно залучити близько 13 мільярдів доларів для того, щоб розрахуватися за всіма боргами. «Ми у співпраці з Мінфіном працюємо над тим, щоб залучити кошти в Україну. Є велика ймовірність того, що ми зможемо залучити великі міжнародні кошти, щоб закрити наявну сьогодні потребу в коштах, - сказав Шеремета. - Нам протягом трьох місяців потрібно розраховуватися з боргами. Нам потрібно залучити мінімум 13 млрд доларів».

При цьому Україна буде обслуговувати держборг згідно з узятими зобов'язаннями й не планує проводити його реструктуризацію. Про це заявила директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук. «Ми обслуговуватимемо борги згідно з узятими зобов'язаннями, але якщо буде ініціатива кредитора, ми її розглянемо. Ми не говоримо про реструктуризацію боргу», - сказала вона.

Таким чином, в умовах, коли українська економіка перебуває у поганому стані, першочерговим завданням стає пошук джерел її фінансування. Саме тому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна виконає всі умови Міжнародного валютного фонду для отримання кредиту. «Не хочу розкривати усіх деталей, але можу заявити, що уряд виконає всі вимоги МВФ», - сказав Яценюк. За його словами, на сьогодні у України просто немає іншого виходу.

На Заході також це прекрасно розуміють. 5 березня президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу після спеціального засідання комісії щодо України заявив - ЄС виділить нашій країні 11 млрд євро допомоги впродовж наступних кількох років. Він зауважив, що пакет фінансової допомоги має короткі і середньострокові перспективи, до 8 млрд євро з зазначеної суми виділять Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

При цьому, на думку експертів, якась невелика частина з вище заявленої суми може бути надана Україні досить швидко. В той же час вони сходяться на тому, що фінансування зі сторони ЄС буде залежати від співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Власне тому Яценюк і заявив про готовність співпрацювати з МВФ на умовах Фонду.

Український прем’єр-міністр на минулому тижні також повідомив, що Європейський Союз готовий в односторонньому порядку відкрити ринок ЄС для українських товарів, а загальна сума фінансової допомоги складе 15 млрд дол.

«Загальна сума фінансово-економічної допомоги становить 15 млрд дол. США», - заявив Яценюк. За його словами, вже найближчим часом Україна одержить макрофінансову допомогу у розмірі 2 млрд дол.

Інфляція, платіжний баланс та гривня

На перерахованому фінансові новини на минулому тижні не закінчилися. Став відомим показник інфляції у лютому - за минулий місяць порівняно з січнем 2014 року інфляція прискорилася до 0,6%. Як повідомляє Держстат, у лютому проти січня 2014 року найбільше подорожчали фрукти - на 8,6%, овочі - на 5,9%, пальне - на 4,1%, цукор - на 3,4%, транспорт - на 2,1%.

Оприлюднили на минулому тижні і зведений платіжний баланс України за січень - дефіцит становив 1,9 млрд дол.. за рахунок, як пояснили в НБУ, відпливу коштів з фінансового рахунку. В той же час, дефіцит поточного рахунку України в січні склав 0,1 млрд дол.., що краще грудневого показника в 1,7 млрд дол. Дефіцит фінансового і поточного рахунку в січні 2014 року становив 1,8 млрд дол., що, як зазначають в НБУ, обумовлено нестабільною ситуацією в країні і пов'язаним з цим підвищенням девальваційних очікувань.

За словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, зниження дефіциту поточного рахунку в січні порівняно з груднем відбулось в основному за рахунок сезонного падіння імпорту. Водночас, баланс поточного рахунку практично не змінився порівняно з січнем 2013 року через те, що зниження вартості газу на 30% було повністю нівельовано погіршенням динаміки експорту, зниження якого склало 12% р/р. На думку експерта, різке погіршення стану фінансового рахунку в січні викликане відсутністю нових зовнішніх запозичень уряду (після російського траншу в розмірі 3 млрд у грудні), а також сильним відтоком капіталу, який не класифікується в оперативних даних НБУ. «Ми вважаємо, що цей відтік частково пов'язаний з виведенням резидентами коштів з країни на тлі політичної турбулентності і зростанням девальваційних очікувань», - зазначила Білан.

Трепетна для всіх останнім часом тема - курс національної валюти - на минулому тижні явно радувала на фоні загальних катаклізмів. У понеділок, 3 березня, станом на середину дня на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара склали 10,2000/10,5000 грн/дол., у п’ятницю на час закриття торгів на ринку котирування гривні щодо долара становили 9,1500/9,2100 грн/дол. Експерти вважають, що національна валюта пережила найважчий час і тепер встановилася на «правильному курсі».

Віталій Неборак (УНІАН)