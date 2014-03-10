Греція і кредитори не змогли домовитися про новий транш

Представники трійки кредиторів і Греція не змогли узгодити низку питань до засідання Єврогрупи 10 березня, повідомляє РИА Новости з посиланням на грецькі ЗМІ. Інспектори повернуться в Афіни у середу і в уряді сподіваються вирішити всі спірні питання до 16 березня.

Представники "трійки" кредиторів - Єврокомісії (ЄК), Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Європейського центробанку (ЄЦБ) - оцінюють в Афінах стан грецької економіки і виконання грецькою стороною вимог угоди, за якою виділяється фінансова допомога. Без позитивної оцінки неможливо перерахування кредитів Греції. Черговий транш повинен становити 10,1 мільярда євро.

"Без угоди їдуть міністр фінансів Янніс Стурнарас і трійка на засідання Єврогрупи. Війна між МВФ і ЄС, а в середині Греція - так можна охарактеризувати ситуацію перед Єврогрупи", - пише новинний сайт newsit.gr.

"Хоча міністр фінансів їде в понеділок до Брюсселя без угоди на руках, він чекає з боку трійки позитивного заяви про прогрес на переговорах ", - пише сайт "Прото тема".

Як голова Екофін, грецький міністр буде до вівторка обговорювати з урядами країн ЄС питання банківської консолідації.

Уряд і трійка ставлять за мету досягти остаточної угоди до кінця цього тижня. Для цього протягом декількох днів в парламент Греції будуть представлені на голосування численні законодавчі ініціативи.

Серед невирішених питання про банківському капіталі, розмір первинного профіциту в 2013 і 2014 роках, звільнення в держсекторі і скорочення внесків роботодавців. Кредитори вимагають також відновити інститут локауту для тих підприємств, які не можуть працювати через страйки. Крім цього не завершені переговори щодо ринку молока, безрецептурних ліків, книжок.

Грецький уряд зазначає, що країна провела майже 300 структурних змін у всіх секторах економіки. Афіни також чекають підтвердження своїх оцінок первинного профіциту бюджету, що, згідно з угодами, що дозволить знизити процентні ставки.

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