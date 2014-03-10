Інфляція в Китаї продовжує сповільнюватися

Рівень цін виробників знижується практично без пауз вже два роки, а лютневе падіння виявилося найбільш істотним за останні 7 місяців, пишуть "Вести.ru".

Існують два фактори, які сприяють зниженню цін: скорочення споживчого попиту і надлишок виробничих потужностей у багатьох секторах економіки, що загострює конкуренцію і зменшує рентабельність багатьох компаній.

Найгостріше ця проблема стоїть на ринку будівельних матеріалів, сонячних батарей і сталі. 7 березня компанія з виробництва сонячних батарей Chaori Solar Energy Science & Technology не змогла виконати виплату відсотків за своїми борговими зобов'язаннями. Таке в Піднебесній відбулося вперше з 1997 р.

Тим часом кількість публічних нефінансових компаній, заборгованість яких щодо власного капіталу перевищує 200%, з 2007 р. зросла в Китаї на 57%.

Уповільнення швидкості росту цін говорить про охолодження другої за розміром економіки світу. Додатковий фактор неспокою - зниження обсягів експорту.

Експорт з Китаю в лютому впав на найбільшу величину з початку фінансової кризи. Другий компонент торгівлі - імпорт - зріс на 10,1%, у результаті чого дефіцит торгового балансу досяг максимумів за 2 роки в $23 млрд.

За підсумками минулого року темпи зростання ВВП становили 7,7%. Найбільш слабка динаміка спостерігалася у 1990 р., коли приріст склав лише 3,8%.