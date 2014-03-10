Світовий борг перевищив 100 трильйонів доларів

Про це 9 березня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані Банку міжнародних розрахунків (BIS). Для порівняння, світовий ВВП в 2013 році склав 87,18 трильйона доларів.

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За даними організації, з середини 2007 по середину 2013 років борг урядів і приватних організацій збільшився на 30 трильйонів - з 70 до 100 трильйонів доларів. В Банку міжнародних розрахунків зазначили, що основними емітентами облігацій стали державні структури. Зокрема, з кінця 2007 року вартість торгуються на ринку облігацій США зросла з 4,5 трильйона до 12 трильйонів доларів, свідчать дані агентства, повідомляє Lenta.ru.

За період з 2007 по 2013 роки обсяг продажу випущених приватними компаніями облігацій по всьому світу перевищили 21 трильйон доларів.

До запозичень стали частіше вдаватися після банкрутства американського банку Lehman Brothers у 2008 році. Цьому сприяло зниження центральними банками облікових ставок з метою стимулювати економічне зростання. Зростання попиту на облігації призвів до падіння вартості їх обслуговування до двох відсотків. Для порівняння, у 2007 році середня відсоткова ставка за облігаціями становила 4,8 відсотка.

За підсумками 2013 року внутрішній борг Росії, виражений в державних цінних паперах, досяг 4,358 трильйона рублів. Станом на 1 лютого російська заборгованість зовнішнім кредиторам склала 55,75 мільярда доларів.

Банк міжнародних розрахунків був створений у 1930 році. Його штаб-квартира розташована в Базелі. Метою організації є допомога у співпраці Центробанкам. BIS також регулярно публікує макроекономічні дослідження.