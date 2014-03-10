Влада Криму 11 березня представить проект переходу в рублеву зону

11:35, 10 березня 2014
Фінанси
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Мінфін Криму представить методику переходу з гривні на рубль.

Во вторник, 11 февраля, власти должны выдать свои предложения / profi-forex.org

Міністерство фінансів Криму має до вівторка представити пропозиції щодо переходу республіки до української гривні на російський рубль на випадок, якщо кримчани на референдумі 16 березня висловляться за входження до складу РФ, заявив в інтерв'ю РИА Новости глава уряду автономії Сергій Аксьонов.

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"Наше міністерство фінансів зараз займається цим питанням. У вівторок, 11 лютого, вони повинні видати свої пропозиції: яка буде процедура і скільки часу вона займе. Що вийде з наших напрацювань, над якими працює велика група фахівців, побачимо вже найближчими днями", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання про можливість тимчасового паралельне ходіння в Криму рубля і гривні.

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