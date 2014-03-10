Влада Криму 11 березня представить проект переходу в рублеву зону

Міністерство фінансів Криму має до вівторка представити пропозиції щодо переходу республіки до української гривні на російський рубль на випадок, якщо кримчани на референдумі 16 березня висловляться за входження до складу РФ, заявив в інтерв'ю РИА Новости глава уряду автономії Сергій Аксьонов.

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"Наше міністерство фінансів зараз займається цим питанням. У вівторок, 11 лютого, вони повинні видати свої пропозиції: яка буде процедура і скільки часу вона займе. Що вийде з наших напрацювань, над якими працює велика група фахівців, побачимо вже найближчими днями", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання про можливість тимчасового паралельне ходіння в Криму рубля і гривні.