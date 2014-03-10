Референдум в Криму може обійтися в $1,8 млн
Витрати на проведення референдуму про статус Криму можуть скласти 1,8 млн доларів.
Про це заявляє нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.
«На сьогодні сума витрат на проведення референдуму оцінюється урядом автономії в 1,8 млн. доларів», - написав Аксьонов у своєму мікроб лозі в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і переніс з 30 на 16 березня референдум з двома запитаннями: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».
Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.
6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.
7 березня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови парламенту АРК про входження Криму до складу РФ.
8 березня Конституційний Суд України почав розгляд представлення в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова про конституційність постанови парламенту Криму про проведення всекримського референдуму“.