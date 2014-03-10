Референдум в Криму може обійтися в $1,8 млн

Про це заявляє нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.

«На сьогодні сума витрат на проведення референдуму оцінюється урядом автономії в 1,8 млн. доларів», - написав Аксьонов у своєму мікроб лозі в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і переніс з 30 на 16 березня референдум з двома запитаннями: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.

7 березня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови парламенту АРК про входження Криму до складу РФ.

8 березня Конституційний Суд України почав розгляд представлення в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова про конституційність постанови парламенту Криму про проведення всекримського референдуму“.