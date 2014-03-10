Яценюк: Кабмін робить усе можливе для відновлення банківської системи та системи казначейства Криму

Кабінет міністрів України здійснює всі можливі заходи для того, щоб відновити функціонування банківської системи й системи казначейства Криму, влада якого заявила про перехід у рублеву зону й припинила обслуговування рахунків Держказначейства й Нацбанку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Окупаційна влада Криму заявила про те, що вона переходить на рублеву зону, й відрубала обслуговування казначейства й НБУ. Зараз ми здійснюємо всі заходи, щоб відновити функціонування банківської системи та системи казначейства», - сказав прем'єр.

Яценюк нагадав, що невідомі здійснювали спроби перервати зв'язок по лінії «Укртелекому».

«Мало того, що був перерваний зв'язок через «Укртелеком», ми тричі намагалися відновити зв'язок, так були спроби й захоплення приміщень, щоб розкрити бази даних Нацбанку та казначейства», - сказав прем'єр.

Він запевнив, що зарплати військовослужбовцям Криму й виплати їм одноразової допомоги в загальному обсязі 125 млн грн будуть проведені в строк.

«Зарплата військових обслуговується через один із українських банків. Всі 125 млн грн перераховано на персональні карткові рахунки кожного військового», - сказав Яценюк, підтвердивши, що всі перерахування підуть із завтрашнього дня.

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