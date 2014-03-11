Світовий банк дасть Україні 3 мільярди доларів

Світовий банк у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ в Україні готовий виділити нашій країні до 3 млрд доларів у 2014 році, зазначається у заяві банку, розміщеній на офіційному сайті.

«Група Світового банку одержала запит про надання допомоги від уряду України і висловила готовність продовжувати надавати підтримку народу України. Група Світового банку готова підтримати реформи і надати Україні до трьох мільярдів доларів США у 2014 році», - зазначається у заяві.

Як наголошується, президент групи Світового банку Джим Єн Кім висловив сподівання на швидку стабілізацію ситуації в Україні. «Ми продовжуємо розробку проектів, і готові допомагати уряду у проведенні реформ, які такі необхідні для повернення України на шлях стійкого зростання», - наводить прес-служба ВБ коментар Джим Єн Кіма.

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У заяві сказано, що перед економікою України стоять багато важливих завдань, які вимагають негайної реалізації і покажуть результати у середньо- і довгостроковій перспективі. При цьому пріоритетними сферами перетворень, на думку аналітиків Світового банку, є макроекономічна стабільність, посилення банківського сектору, реформування сектору енергетики, серйозні дії щодо боротьби з корупцією і поліпшення підзвітності, поліпшення інвестиційного клімату, а також поліпшення адресної направленості соціальної допомоги бідним і незахищеним верствам населення.

Довідка УНІАН. Група Світового банку реалізує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 мільярда доларів США. Основне завдання вкладень - поліпшення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дорожнє господарство, а також подання підтримки приватному сектору.

Раніше про плани надати Україні позикові кошти обсягом близько 5 млрд євро до 2020 року заявила Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. Крім того, Європейський Союз також розробив пакет довгострокової фінансової допомоги Україні, який передбачає виділення кредитів і неповоротну фінансову підтримку обсягом до 15 млрд дол.