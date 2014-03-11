Мінфін очікує надходження першого траншу від МВФ у квітні – міністр

"Зараз проходять інтенсивні переговори з місією Фонду. Також проводиться робота уряду України щодо скорочення державних витрат, все це дозволяють очікувати вже найближчим часом надходжень в рамках програми країни з Фондом", - заявив на брифінгу міністр фінансів України Олександр Шлапак, пише УРА-Інформ.

Однак глава відомства наголосив, що до виділення коштів МВФ, український парламент повинен прийняти рішення про секвестр держбюджету.

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Говорячи про розмір цього секвестру, міністр нагадав, що прихований дефіцит бюджету становить близько 50 млрд грн.

"Уряд має намір запропонувати парламенту на цю суму скоротити поточні, капітальні та соціальні витрати", - пояснив Шлапак, додавши, що в останні роки країна могла функціонувати тільки за рахунок нарощуючи державного боргу. При цьому, глава Мінфіну запевнив, що макроекономічні показники України завищувалися на тлі тотальної корупції.