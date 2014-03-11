Інфляція в Білорусі за 2 місяці склала 3,6% при річному прогнозі 11%

У Білорусі індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в лютому 2014 року порівняно з січнем зріс на 2%, з початку року (порівняно з груднем 2013 року) - на 3,6%.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Зокрема, ціни на продовольчі товари в лютому 2014 року порівняно з січнем зросли на 1,8%. Найбільше у лютому порівняно з попереднім місяцем подорожчали цукор - на 6,2%, картопля - на 5,8%, сири - на 5,1%, алкогольні напої - на 4,5%, масло – на 4%, риба і морепродукти - на 2,6%. При цьому ціни на ряд продуктів знизилися.

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«Ціни на непродовольчі товари в лютому порівняно з січнем підвищилися на 0,3%. Найзначніше подорожчали медикаменти - на 1,2%, парфумерно-косметичні товари - на 1,1%, килими і килимові покриття, синтетичні миючі засоби, велосипеди та мотоцикли - на 0,8%. На взуття ціни знизилися на 0,9%», - наголошується в повідомленні Белстату.

Ціни і тарифи на платні послуги підвищилися за місяць на 6,3%. Найбільше в лютому подорожчали житлово-комунальні послуги - на 19,4%, зокрема електропостачання - на 19,4%, газопостачання - на 24,1%, водопостачання - на 18,4%, технічне обслуговування житлових приміщень - на 20%, опалення - на 18,6%. Також значно подорожчали послуги медичного обслуговування - на 7,2%, концертних організацій - на 6,4%, туристичні послуги - на 3,6%.

Знизилися тарифи на послуги пасажирського транспорту - на 1,1%, зокрема міжнародного залізничного сполучення - на 5,2%.

Довідка УНІАН. Офіційний річний прогноз інфляції в Білорусі на 2014 рік становить 11%.

У 2013 році в Білорусі споживчі ціни зросли на 16,5%. При цьому початковий прогноз білоруського уряду на 2013 рік був 10-12%, потім його скорегували до 15-16%.

За підсумками 2011 і 2012 років Білорусь була першою за зростанням цін на території колишнього СРСР (108,7% та 21,8%).