Долар на відкритті міжбанку зріс до 9,30 грн

Котирування по євро-гривні становлять 12,6090/12,8880.

У вівторок, 11 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,1000/9,3000, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Котирування по євро-гривні становили 12,6090/12,8880. Ціни на російську валюту становили 0,2500/55. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3856/58. Читайте такожДевальвація гривні зупинена - експерти Як повідомляв УНІАН, на закритті попередньої сесії, 7 березня, котирування гривні щодо долара становили до 9,1500/9,2100 грн/дол. Нацбанк 7 березня на ринок не виходив.

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