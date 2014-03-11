Долар на відкритті міжбанку зріс до 9,30 грн

10:21, 11 березня 2014
Фінанси
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Котирування по євро-гривні становлять 12,6090/12,8880.

Доллар снова дорожает

У вівторок, 11 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,1000/9,3000, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Котирування по євро-гривні становили 12,6090/12,8880.

Ціни на російську валюту становили 0,2500/55. 

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3856/58.

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Як повідомляв УНІАН, на закритті попередньої сесії, 7 березня, котирування гривні щодо долара становили до 9,1500/9,2100 грн/дол.

Нацбанк 7 березня на ринок не виходив. 

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