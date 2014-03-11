В Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає перший транш допомоги

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив віце-президент Європейської комісії Оллі Рен, якого було призначено координатором допомоги ЄС Україні.

"Один із наших каналів допомоги - це макроекономічна допомога обсягом в 1,6 мільярда євро на підтримку стабілізації та реформування економіки. Перший транш цієї допомоги міг би бути негайно виділений, як тільки буде укладено угоду з МВФ," - сказав Рен журналістам.

Він зазначив, що минулого тижня в Києві працювала місія ЄС для вивчення фінансових потреб України. "Нині ми аналізуємо її висновки в тісному контакті з МВФ, який направив власну місію до Києва," - сказав віце-президент Єврокомісії.

"Ви можете запитати, а навіщо Європейському Союзові підтримка України? Багатьом це зрозуміло, але я все одно поясню, чому. На тлі нашої допомоги Україні по стабілізації її політичної ситуації, важливо також створити умови для економічної стабілізації. Маємо згадати, що Україна лежить в центрі європейського континенту, і ми маємо зробити все задля стабільності та безпеки цієї важливої частини Європи," - підкреслив Рен.

"Ось чому ми готові надати фінансову допомогу при виконанні умов як тільки угода з МВФ буде підписана і як тільки Україна почне серйозні економічні реформи," - додав він.

Нагадаємо, ЄС оголосив минулого тижня про виділення Україні пакету допомоги в 11 мільярдів євро, з яких 1,4 мільярда - гранти, 1,6 мільярда - кредити, 5 мільярдів євро виділить на проекти Європейський Банк реконструкції та розвитку і ще 3 мільярди євро - Європейський інвестиційний Банк.