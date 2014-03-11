Кабмін пропонує вдвічі скоротити дефіцит бюджету-2014

Уряд України пропонує здійснити секвестр державного бюджету-2014, скоротивши його дефіцит удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“До парламенту буде внесено закон України про фактичний секвестр державного бюджету. Йдеться про дворазове скорочення дефіциту державного бюджету. Всі макроекономічні показники, всі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича і Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є надутими і не можуть виконатися”, - заявив Яценюк.

Прем'єр-міністр додав, що це дасть можливість в "середньостроковій перспективі вийти на економічне зростання".

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Також Яценюк заявив, що уряд припинив виділення коштів на державні закупівлі доти, поки не буде прийнято нову редакцію закону, яка регулює механізм витрачання бюджетних коштів у цій сфері.

"Уряд терміново підготував проект закону про державні закупівлі. Обсяги галопуючої корупції, які існували в уряді, були пов'язані, у першу чергу, з непрозорим і ручним управлінням бюджетом через державні закупівлі. Офіційно від імені уряду заявляю, поки не буде прийнято нову редакцію закону про державні закупівлі, де буде прозорий механізм витрачання бюджетних коштів, - уряд України не відкриє жодної копійки асигнувань ні на одну компанію, тому що ми не дамо можливість далі розкрадати ці кошти", - заявив Яценюк.

У свою чергу, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета на своїй сторінці у соціальній мережі заявив, що робоча група завершила роботу над проектом закону про здійснення держзакупівель у новій редакції. У планах міністра - оприлюднити законопроект уже сьогодні, 11 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявляв, що Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення прибуткової частини обсягом 65-80 млрд грн. За словами прем'єра, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках, і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним з питань для переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Раніше ряд експертів заявляв, що найбільш непрозорою і неконкурентною системою в Україні є система державних закупівель. Зокрема, при здійсненні закупівель за бюджетні кошти бюджет-2014 може зазнати втрат на суму понад 100 млрд грн.