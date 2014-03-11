Долар до 12:00 подешевшав на 6 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,1000/9,3000, до 12:00 звузився спред 9,2300/9,2400, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2500/55, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2535/45. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 36.3615 (+0.0410).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3856/58, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями - 12,6090/12,8880, до 12:00 ціни становили 12,7815/12,7995.