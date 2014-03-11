Долар до 12:00 подешевшав на 6 копійок
12:07, 11 березня 2014Фінанси
0
До 12:00 ціни на ринку рубля сконцентрувалися в діапазоні 0,2535/45.
Гривня до 12:00 піднялася до 9,23/9,24 грн/дол.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,1000/9,3000, до 12:00 звузився спред 9,2300/9,2400, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2500/55, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2535/45. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 36.3615 (+0.0410).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3856/58, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями - 12,6090/12,8880, до 12:00 ціни становили 12,7815/12,7995.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter