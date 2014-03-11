Страховики готують пропозиції з вдосконалення нагляду на ринку

“На думку президії, впровадження пропозицій ЛСОУ має забезпечити баланс між повноваженнями Нацкомфінпослуг та рівнем ефективності державного управління у страховій галузі”, - йдеться в повідомленні.

Страховики зазначають, що протягом двох останніх років страховий ринок характеризується зростанням операцій фіктивного страхування, необґрунтованим впровадженням обов'язкових видів страхування, демпінгом, проблемами у сфері регулювання посередницької діяльності.

На думку Ліги, розвитку ринку також заважає наявність значної кількості страхових компаній.

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Серед основних пропозицій ЛСОУ - розробка Програми розвитку ринку страхового ринку на 2014-2020 роки, проекту Закону України «Про страхування», внесення змін у Податковий кодекс України та низку інших законодавчих актів, що стосуються страхування життя, ОСАГО, медичного та пенсійного страхування.

«Враховуючи економічну ситуацію в Україні й ті фактори, що впливають на подальший розвиток страхового ринку, пропозиції, підтримані президією ЛСОУ, можуть стати відправною точкою стабілізації та нормалізації ситуації на страховому ринку України», - цитує прес-служба президента Ліги Наталію Гудиму.

Страховики зазначають, що проблеми страхового ринку України є наслідком безсистемного розвитку вітчизняної економіки, тому страхування на сьогоднішній день лише частково виконує свою соціально-економічну роль і не є значущим елементом розвитку фінансового сектора.

Як повідомляв УНІАН, валовий обсяг страхових платежів, залучених українськими страховиками в 2013 році порівняно з 2012 роком, за попередніми даними, знизився на 5,5% - до 20,325 млрд грн.