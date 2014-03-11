Страховики готують пропозиції з вдосконалення нагляду на ринку
Президія Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) ухвалила рішення надати українському уряду пропозиції щодо вдосконалення державного нагляду на страховому ринку, повідомляється на сайті Ліги.
“На думку президії, впровадження пропозицій ЛСОУ має забезпечити баланс між повноваженнями Нацкомфінпослуг та рівнем ефективності державного управління у страховій галузі”, - йдеться в повідомленні.
Страховики зазначають, що протягом двох останніх років страховий ринок характеризується зростанням операцій фіктивного страхування, необґрунтованим впровадженням обов'язкових видів страхування, демпінгом, проблемами у сфері регулювання посередницької діяльності.
На думку Ліги, розвитку ринку також заважає наявність значної кількості страхових компаній.
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Серед основних пропозицій ЛСОУ - розробка Програми розвитку ринку страхового ринку на 2014-2020 роки, проекту Закону України «Про страхування», внесення змін у Податковий кодекс України та низку інших законодавчих актів, що стосуються страхування життя, ОСАГО, медичного та пенсійного страхування.
«Враховуючи економічну ситуацію в Україні й ті фактори, що впливають на подальший розвиток страхового ринку, пропозиції, підтримані президією ЛСОУ, можуть стати відправною точкою стабілізації та нормалізації ситуації на страховому ринку України», - цитує прес-служба президента Ліги Наталію Гудиму.
Страховики зазначають, що проблеми страхового ринку України є наслідком безсистемного розвитку вітчизняної економіки, тому страхування на сьогоднішній день лише частково виконує свою соціально-економічну роль і не є значущим елементом розвитку фінансового сектора.
Як повідомляв УНІАН, валовий обсяг страхових платежів, залучених українськими страховиками в 2013 році порівняно з 2012 роком, за попередніми даними, знизився на 5,5% - до 20,325 млрд грн.