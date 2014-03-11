Зростання ВВП України у 2013 році становило 0%

Зростання валового внутрішнього продукту України, за уточненими даними Державної служби статистики, щодо 2012 року становить 0%, що відповідає оцінками, оприлюдненими 20 січня поточного року, повідомляється на сайті відомства.

Водночас Держстат погіршив оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року, і за уточненими даними зростання становило 3,3%, що на 0,4 п.п. нижче за попередню оцінку.

Також Держстат погіршив показник зростання ВВП у четвертому кварталі порівняно з третім кварталом 2013 року з урахуванням сезонного чинника, і, згідно з уточненими даними, зростання ВВП становило 2,1%, що на 0,3 п.п. нижче за попередню оцінку.

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року, згідно з уточненими даними, становив 1,455 трлн грн, що на 11 млрд грн більше за попередню оцінку.

За уточненими даними Держстату, поквартально у річному вираженні ВВП України у першому кварталі 2013 року знизився на 1,2% (за попередніми даними показник становив 1,1%), у другому – на 1,3% (1,3%), у третьому – на 1,2% (1,3%).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Держстат оприлюднив оперативні дані, згідно з якими ВВП України у четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,7%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року у цілому. Номінальний ВВП України, за попередніми оцінками Держстату, за підсумками 2013 року становив 1,444 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.

Державний бюджет України на 2013 рік передбачав темпи зростання реального ВВП на 3,4%.

Держбюджет на 2014 рік передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн і зростання реального ВВП на 3%. Водночас провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України на рівні не більш як 1%.

Як повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, показники держбюджету не є реалістичними, і уряд найближчим часом має намір провести секвестр держбюджету, скоротивши його дефіцит удвічі.

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