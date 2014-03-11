У Німеччині зафіксовано найвище зростання експорту з травня 2012 року

Завдяки посиленню попиту в Європі німецькі експортери почали 2014 рік краще, ніж очікувалося. У січні експорт з ФРН зріс порівняно з груднем минулого року на 2,2%. Це - найбільш значний приріст з травня 2012 року, повідомило у вівторок, 11 березня, федеральне статистичне відомство у Вісбадені, пише "Німецька хвиля".

Економісти, опитані агентством Reuters, вважали раніше, що зростання експорту в січні складе не більше 1,4% після того, як у грудні 2013 року він скоротився на 0,9%. За даними статистиків, у січні 2014 року Німеччина продала товарів на суму 90,7 млрд євро - на 2,9% більше, ніж у січні 2013 року. Особливо сильно зріс німецький експорт у країни ЄС, що не входять в єврозону, зокрема в Польщі та Великобританії.

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