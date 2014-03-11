Держзакупівлі у спрощеному режимі можуть заборонити

Відповідний законопроект №4387, внесений народними депутатами від ВО "Свобода" Олександром Мирним таі Ігорем Мірошниченком 7 березня 2014 року, опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради.

“Спрощений режим здійснення закупівель дав можливість окремим замовникам безкарно і безконтрольно розподіляти державні кошти і став фундаментом для застосування корупційних схем при здійсненні держзакупівель”, - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Сфера державних закупівель в Україні є однією з найбільш корупційних. З 2010 року почали широко використовуватися тіньові схеми в розподілі бюджетних коштів. Для цього створювалися непрозорі процедури проведення тендерів, «фірми-прокладки» для накручування ціни, закупівля часто проводилася в одного учасника і т.ін. Останнім часом також стало модним проводити закупівлі взагалі без тендеру, а загальний обсяг коштів, зафіксований у тендерних договорах у 2013 році, становив 185 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність викорінювання корупції у сфері держзакупівель також заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді 11 березня. Він повідомив, що уряд припинив виділення коштів на державні закупівлі доти, доки не буде прийнята нова редакція закону, яка регулюватиме механізм витрачання бюджетних коштів у цій сфері

"Уряд терміново підготував проект закону про державні закупівлі, - сказав Яценюк. - Офіційно від імені уряду заявляю, доки не буде прийнята нова редакція закону про державні закупівлі, де буде прозорий механізм витрачання бюджетних коштів, - уряд України не відкриє жодної копійки асигнувань на жодну компанію, тому що ми не дамо можливості й далі розкрадати ці кошти".

Довідка УНІАН. Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», прийнятий 24 травня 2012 року, передбачає спрощений порядок здійснення закупівель для замовників, що здійснюють діяльність у сферах забезпечення транспортування, розподілу, поставок, зберігання природного і нафтового газу, забезпечення виробництва, транспортування і поставок теплової енергії, забезпечення виробництва, передачі і поставок електричної енергії та ін.

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