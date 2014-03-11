UniCredit Bank скасував обмеження на зняття коштів для клієнтів інших банків

UniCredit Bank у зв'язку з нормалізацією ситуації на фінансовому ринку України скасував обмеження на зняття коштів для клієнтів інших банків у розмірі 500 грн на добу, повідомляється на сайті фінансової установи.

У той же час банк нагадує, що постанова Національно банку України №104, обмежує видачу коштів в іноземній валюті з карткових рахунків клієнтів через каси та банкомати банку в межах до 15 тис. гривень у день на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, все ще продовжує діяти.

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Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відтоку депозитів з банків. Для забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів в період ажіотажного попиту на готівку ряд банків встановили обмеження на зняття готівки у банкоматах і знизили кредитні ліміти за платіжними картками клієнтів.

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