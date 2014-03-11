У Китаї на експериментальній основі створять п'ять приватних банків

У Китаї на експериментальній основі будуть засновані п'ять приватних банків. Вони відкриються в містах Тяньцзінь та Шанхай, провінціях Гуандун і Чжецзян. Про це в столиці КНР на 2-й сесії Всекитайських зборів народних представників оголосив голова Державного комітету КНР з контролю та управління банківськими справами Шан Фулінь, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Для участі в роботі зі створення банків були відібрані десять приватних компаній, включаючи найбільший в КНР торговий інтернет-майданчик - холдинг Alibaba і телекомунікаційного гіганта Tencent", - уточнив Шан Фулінь, додавши, що діяльність кожного з п'яти банків спонсоруватиметься щонайменше двома приватними компаніями.

За його словами, регулювання діяльності приватних банків буде таким ж, як і в державних. "Їхня фінансова діяльність буде орієнтована на малий бізнес", - сказав Шан Фулінь. Він не повідомив про точні терміни створення приватних банків, сказавш лише, що фінансові інститути будуть створені, "коли сформуються відповідні умови".

Згідно з масштабним планом економічних і соціальних реформ, висунутим на пленумі ЦК Компартії Китаю в листопаді 2013 року, банківський сектор в КНР має стати більш відкритим. У зв'язку з цим аналітики розглядають відкриття приватних банків як один з кроків для досягнення поставленого завдання.

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На прес-конференції глава Народного банку Китаю (Центробанку) Чжоу Сяочуань заявив, що в найближчі рік-два в Китаї буде послаблено контроль над ставками за банківськими депозитами.

Раніше уряд КНР заявив, що цього року в Китаї створять систему страхування вкладів, що є найважливішим кроком на шляху до лібералізації процентних ставок.

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