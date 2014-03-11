Долар на закритті міжбанку залишився без змін

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,1000/9,3000, до 12:00 звузився спред 9,2300/9,2400. До закриття торгів цінові рівні залишилися без змін 9,2300/9,2400, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2500/55, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2535/45. До закриття торгів ціни не змінилися 0,2535/40. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3940 (+0.0735).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3835/1,3880. Ринок євро-гривні відкрився такими котируваннями - 12,6090/12,8880, до 12:00 ціни становили 12,7815/12,7995. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 12,7860/12,8040.

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