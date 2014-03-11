Долар на закритті міжбанку залишився без змін
На українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту залишилися на попередньому рівні.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,1000/9,3000, до 12:00 звузився спред 9,2300/9,2400. До закриття торгів цінові рівні залишилися без змін 9,2300/9,2400, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2500/55, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2535/45. До закриття торгів ціни не змінилися 0,2535/40. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3940 (+0.0735).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3835/1,3880. Ринок євро-гривні відкрився такими котируваннями - 12,6090/12,8880, до 12:00 ціни становили 12,7815/12,7995. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 12,7860/12,8040.
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