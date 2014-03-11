«Банк Кредит Дніпро» збільшує статутний капітал на 86%

«Банк Кредит Дніпро», що входить до групи великих, збільшує статутний капітал на 85,7%, або на 270 млн грн - до 585 млн грн шляхом додаткового випуску акцій, повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про збільшення статутного капіталу було прийнято на зборах акціонерів 6 березня.

Розміщення акцій буде здійснюватися за номінальною вартістю 1 грн/акція серед акціонерів банку. Фінансові ресурси, отримані від розміщення акцій, банк планує спрямувати на збільшення обсягів діяльності банку.

Як повідомляв УНІАН, «Банк Кредит Дніпро» у 2013 році отримав 23,013 млн грн збитку, в той час як за 2012 рік банк отримав 1,647 млн грн прибутку.

Довідка УНІАН. «Банк Кредит Дніпро» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1993 року. Власниками банку є бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї через компанію «Бренкрофт Ентерпрайзес Лтд» (Кіпр).