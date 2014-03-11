Нацбанк розробляє стратегію поліпшення інвестклімату в Україні

Національний банк України працює над формуванням стратегії щодо поліпшення інвестиційного клімату і розвитку банківського сектора, повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, про це заявив голова Національного банку України Степан Кубів під час зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з першим віце-президентом ЄБРР Філіпом Беннеттом.

Глава НБУ зазначив, що Нацбанк використовує всі можливі механізми поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зокрема реалізацію реформ щодо розвитку банківської сфери, впровадження політики гнучкого валютного курсу, досягнення міжнародних стандартів Базеля III і продовжує політику відкритості та боротьби з корупцією.

Беннетт в ході зустрічі нагадав, що інвестиційний портфель ЄБРР в Україні становить 4,7 млрд євро і складається з 182 проектів у пріоритетних для країни галузях.

"Ми готові швидше надати технічну допомогу для реалізації комплексу необхідних Україні реформ, додатково направивши ще 5 млрд дол. США протягом п'яти наступних років", - сказав він.

Також повідомляється, що сторони домовилися про подальшу співпрацю та спільні дії з розробки термінового пакету технічної допомоги, кредитних інструментів для малого і середнього бізнесу, сприяння розвитку торговельних відносин та пріоритетних для України галузей.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому банк зазначає що, сума кредитування може бути більше, якщо «дозволить економічна ситуація».