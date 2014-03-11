В Україні ще не прийнято 35 місцевих бюджетів

Станом на 7 березня 2014 року з 12 087 місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування не прийнято 35 бюджетів, що становить 0,29% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, зокрема не прийнято ряд районних (міських, селищних) сільських бюджетів в Автономній Республіці Крим, а також у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Тернопільській, Чернігівській і Волинській областях. Найбільша кількість не затверджених бюджетів, 22, залишається у Волинській області.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 лютого в Україні було ухвалено 10 775 місцевих бюджетів різних рівнів, або 89,1% їх загальної кількості.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачає доходи держбюджету на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантий, що надаються, - 50 млрд грн.

Як повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, показники держбюджету не є реалістичними, і уряд найближчим часом має намір провести секвестр держбюджету, скоротивши його дефіцит удвічі.