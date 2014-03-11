У Нацбанку запевняють, що готові підтримувати ліквідність банків

Національний банк готовий підтримувати ліквідність банків, щоб банки могли виконувати свої зобов'язання перед вкладниками, заявив глава НБУ Степан Кубів, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

Глава НБУ нагадав про першочергові кроки регулятора. «Національний банк прийняв рішення про перехід до гнучкого курсу валют, що дуже важливо для ринку. Для того, щоб банки могли виконувати свої зобов'язання перед вкладниками в умовах коливань на валютному ринку, ми готові підтримувати ліквідність банків у цій непростій ситуації», - наводяться в повідомленні слова Степана Кубіва.

За словами голови НБУ, чутки про неплатоспроможність України сильно перебільшені. «Дефолт - це занадто сильне вираження. Швидше, Україна опинилася на роздоріжжі, коли потрібно прийняти рішення про проведення низки реформ для виведення країни з кризи, або відкласти рішення цих проблем ще на багато років», - пояснив він.

Кубів наголосив, що Україна вибрала шлях реформ. «Ми вирішили йти шляхом реформ. Можливо, деякі з них непопулярні і можуть бути дискомфортні для громадян. Але ми повинні бути відверті, відкриті і прозорі. Це необхідні кроки для наведення порядку в країні», - сказав він.

Голова НБУ також зазначив, що нова програма з МВФ, підписання якої очікується найближчим часом, дозволить поліпшити інвестиційний клімат в країні і збудувати сильну економіку.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відтоку депозитів з банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. з 8 грн/дол. в грудні 2013 року.

На початку лютого Нацбанк розробив механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів по наданню ресурсів на термін до 360 днів банкам під потрійну облікову ставку НБУ (за діючою обліковою ставкою 6,5% - це 19,5%) під заставу ОВДП або іноземної валюти.

Обсяг депозитів в українських банках у січні поточного року знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, у тому числі на 4,9% юрособам і на 0,9% - за фізособам. Скорочення обсягу депозитів відбулося вперше з жовтня 2013 року, коли депозити зменшились за рахунок зменшення коштів юридичних осіб, в той час як зниження депозитів фізичних осіб останній раз спостерігалося більше двох років тому, в листопаді 2011 року.

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