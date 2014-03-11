Крим з початку року отримав з держбюджету 633,3 млн грн дотацій та субвенцій

За січень-лютий поточного року місцевий бюджет АР Крим одержав 245,3 млн. грн дотацій і 388 млн. грн субвенцій з державного бюджету України, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін нагадує, що Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України згідно з Конституцією.

За інформацією Мінфіну, Казначейство щоденно в автоматичному режимі перераховує дотації вирівнювання, і в січні-лютому поточного року місцеві бюджети АР Крим одержали кошти в рамках цих дотацій у повному обсязі - 236 млн. грн, а також додаткові дотації у розмірі 9,3 млн. грн.

Як повідомляється, Казначейство перераховувало недоотримані за щоденними нормативами обсяги дотацій вирівнювання достроково - 4 лютого і 5 березня, відповідно, а не до 10 числа, як це передбачено Бюджетним кодексом України.

Також повідомляється, що Казначейство перерахувало субвенції на соціальний захист населення в межах фактичних зобов'язань - 378,1 млн. грн та інші субвенції - 1,2 млн. грн, а також субвенції із спеціального фонду - 8,7 млн. грн.

Мінфін наголошує, що уряд забезпечує виконання зобов'язань з перерахування міжбюджетних трансфертів всім місцевим бюджетам своєчасно і в повному обсязі. Виконання чинного законодавства забезпечуватиметься й надалі.

Як повідомляв УНІАН, парламент АР Крим 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і переніс з 30 на 16 березня референдум з двома питаннями: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов 7 березня підписав указ про припинення рішення кримського парламенту про референдум і звернувся до Конституційного суду з питанням конституційності такого рішення.