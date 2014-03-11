Євросоюз в односторонньому порядку вводить ЗВТ з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європарламенту.

"Сьогодні Європейська комісія вирішила в односторонньому порядку ввести в дію положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною, що дасть Україні вигоду 500 млн євро на рік. Це конкретний, відчутний захід, який потребуватиме підтримки Ради ЄС та Європейського парламенту перед його останнім засіданням. Я очікую, що це положення запрацює до червня цього року", - сказав Баррозу.

"Цей економічний крок є частиною загальної підтримки України. Ми також вирішили підписати політичну частину Угоди про асоціацію перед президентськими виборами в Україні 25 травня. Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з Україною", - додав Баррозу.

Де Гухт оцінив вигоду України від одностороннього запровадження угоди про ЗВТ на рівні 487 млн євро на рік.

"Це важлива частина пакета допомоги з боку ЄС. Це нові заходи, вони є прямою допомогою народу України. ЄС відкриє двері перед товарами з України. Це більше, ніж просто жест доброї волі, - це порятунок української економіки", - сказав де Гухт.

Де Гухт сказав, що дія угоди про ЗВТ з Україною в односторонньому порядку триватиме до 1 листопада цього року, адже до того часу буде підписано Угоду про асоціацію включно з положенням про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною.

"Якщо ні - ми продовжимо наші односторонні заходи", - додав комісар ЄС.

За його словами, ЄС вживатиме заходів, щоб преференціями, встановленими для України, не скористались виробники третіх країн.

Також ЄС вживе заходів, щоб запобігти різкому напливу товарів однієї категорії, що може внести дисбаланс на ринок Євросоюзу, зокрема, це стосується деяких видів сільськогосподарської продукції.

"Це буде майже повний доступ з преференціями українських товарів на ринок ЄС - без жодних поступок з боку України... Я очікую позитивного впливу на українські компанії та працівників, і що вони відчують це вплив вже за кілька тижнів, після того як запрацюють ці заходи", сказав де Гухт.

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