Російська агресія в Криму ставить під загрозу видобуток газу у Чорному морі - ЗМІ

“Сьогодні незрозуміло навіть, чи буде уряд у Києві мати повноваження видавати ліцензії на видобуток нафти і газу у водах Чорного моря навколо цього регіону”, - коментують ситуацію експерти Bloomberg.

Окрему занепокоєність інвесторів викликає проведення кримського референдуму про статус півострова, який призначено на 16 березня.

У зв'язку з цим учасники ринку очікують на подальше зниження інтересу до інвестування в українську частку Чорноморського шельфу.

До початку російської окупації компанії Exxon і Royal Dutch Shell планували витратити 735 млн дол. США на буріння двох свердловин приблизно за 80 км від південно-західного узбережжя АРК.

Читайте такожПродан обговорив з головою Shell проект з видобутку сланцевого газу

Найбільший виробник нафти і газу в Італії компанія ENI минулого року уклала договір про розвідку шельфу площею 1400 кв. км на схід від Криму, але тепер припиняє роботу через такі невизначені умови.

“Зараз ми чекаємо нормалізації ситуації і надалі маємо намір налагоджувати контакти з новою українською владою”, - заявив генеральний директор ENI Паоло Скароні в інтерв'ю CNN.

Для українського уряду розробка покладів вуглеводнів на шельфі Чорного моря є частиною стратегії зі зниження залежності України від російського імпорту.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна". Проте підписання угоди з видобутку вуглеводнів неодноразово переносилося і угода досі не підписана.