Мінфін не зміг залучити кошти на сьогоднішньому ОВДП-аукціоні

Згідно з повідомленням, Мінфін пропонував інвесторам облігації у національній валюті терміном обігом 1 рік, 5 і 7 років, але не одержав жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів два ОВДП-аукціони і залучив до держбюджету 2,1 млрд грн. Міністерство планує у березні провести ще два аукціони з продажу ОВДП - 18 і 25 березня.

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Станом на 11 березня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 272,827 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 170,047 млрд грн, у власності банків - 78,133 млрд грн, нерезидентів - 13,341 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 1 березня, з початку року до держбюджету надійшло 10,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 11,689 млрд грн, на обслуговування держборгу - 5,609 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.