Єврокомісар: Крим у складі України виграє від торговельних преференцій ЄС

Крим, будучи частиною України, також отримає вигоду від торговельних преференцій, які Євросоюз пропонує українській владі. Про це заявив журналістам єврокомісар з торгівлі Карел Де Гюхт, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Крим - частина України, так що він виграє від зняття зборів. Але, як я говорив раніше, ми переконаємося в тому, що дотримуються правила походження товарів", - пояснив він.

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За словами Де Гюхта, мова йде "про зловживання третіми країнами преференціями" Україні. "Тому якщо російські продукти будуть потрапляти через Крим до Європи, то, звичайно, вони будуть виключені, але, якщо це кримські товари, то вони виграють від скасування зборів", - пояснив єврокомісар.

Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу повідомив, що ЄС готовий запропонувати Україні торговельні преференції на суму близько 500 млн євро протягом року. Скасування ввізних тарифів може торкнутися українських сільськогосподарських товарів, продукції текстильної промисловості, машинобудування.

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Дані преференції, якщо їх схвалять Єврорада та Європарламент, будуть діяти принаймні до 1 листопада поточного року, коли Україна буде готова підписати Угоду про вільну торгівлю.

Баррозу висловив надію на те, що скасування митних тарифів може відбутися вже в червні цього року.