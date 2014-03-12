Найбільший банк Італії UniCredit зафіксував рекордний збиток

Найбільший банк Італії UniCredit SpA в IV кварталі минулого року зафіксував рекордний збиток, повідомляє Вести.Экономика.

Згідно з прес-релізом банку, його чистий збиток у жовтні-грудні склав 15 млрд євро проти 553 млн євро за аналогічний період попереднього року.

Величезний збиток зумовлений тим, що UniCredit направив 9,3 млрд євро в резерви на можливі втрати за позиками (4,5 млрд євро роком раніше). За словами головного виконавчого директора банку Федеріко Гіццоні, дані відрахування дозволяють UniCredit мати найкращий коефіцієнт покриття боргу у банківській системі Італії і один із кращих в Європі.

Більше того, банк списав активи на суму понад 9 млрд євро. Серед них гудвіл підрозділів в Італії, Центральній і Східній Європі, а також в Австрії.

Виручка банку за звітний період збільшилася на 5,2% до 5,8 млрд євро. Такий результат вдалося досягти завдяки підвищенню доходів від кредитування торговельних операцій.

Банк очікує чистий прибуток в 2014 році на рівні 2 млрд євро, а до 2016 р. збільшить цей показник до 6,6 млрд євро.