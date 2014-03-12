Міжбанк відкрився зростанням долара і євро

У середу, 12 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 9,2000/9,3700,

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» ціни на російську валюту зросли - 0,2591/0,2639, котирування щодо євро-гривні пішли вгору - 12,7390/12,9785.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3847/49 (вівторок - 1,3856/58).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом - 9,2359.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня торги доларом США відкрилися котируваннями 9,1000/9,3000, до 12:00 звузився спред 9,2300/9,2400. До закриття торгів цінові рівні залишилися без змін 9,2300/9,2400.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2500/55, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2535/45. До закриття торгів ціни не змінилися 0,2535/40. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,3940 (+0.0735).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3835/1,3880. Ринок євро-гривня відкрився такими котируваннями - 12,6090/12,8880, до 12:00 ціни склали 12,7815/12,7995. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 12,7860/12,8040.