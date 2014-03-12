Клименко закликає новий уряд звернути увагу на повернення ПДВ

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко закликав новий уряд звернути увагу на повернення податку на додану вартість в автоматичному режимі.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

«Необхідно терміново відновити процеси відшкодування ПДВ, тим більше в автоматичному режимі. Інакше це може призвести до катастрофічних для бізнесу й у цілому для національної економіки наслідків», - заявляє Клименко.

Читайте такожЯценюк запропонував бізнесу назвати кандидатури на посаду голови податкової

Екс-міністр зазначив, що за підсумками лютого автоматичне відшкодування ПДВ упало на 15% - до 200 млн грн.

Разом з тим він вважає помилкою рішення уряду про поділ Міндоходів на два відомства і спростував чутки про його можливу роботи на посаді керівника податкової служби. Також екс-міністр повідомив, що поки не планує повертатися на державну службу.

При цьому Клименко наголосив, що він готовий надавати новим керівникам відомств будь-які консультації та поради з податкової та митної політики.

Також він повідомив, що він та його сім'я не мають жодних рахунків у банках Швейцарії, Австрії чи іншої країни, "а отже, всі поширені з цього приводу заяви безпідставні".

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в цілому по Україні обсяг відшкодування податку на додану вартість підприємцям зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн при заявці в 43,3 млрд грн.

Нещодавно Федерація роботодавців України розкритикувала механізм повернення ПДВ, що існував у минулі роки. Зокрема, на думку бізнесу, настільки високий обсяг відшкодувань став можливий за рахунок оформлення так званого фіктивного ПДВ, тоді як реальні платежі з повернення податку під різними приводами затримувалися.

Олександр Клименко з осені 2011 року очолював Державну податкову службу, а з 2012 року був призначений головою Міндоходів.

27 лютого 2014 року Клименко звільнений рішенням Верховної Ради з посади міністра, а очолюване ним міністерство вирішено було ліквідувати, підпорядкувавши утворені на його базі податкову і митну служби Міністерству фінансів України.