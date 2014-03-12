Підприємці збільшили сплату єдиного податку на 20%

У січні-лютому 2014 року платники єдиного податку сплатили до бюджету майже 1,6 млрд грн, що на 20% більше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів, яке на поточний момент перебуває на стадії реорганізації.

У міністерстві також нагадали, що в 2013 році був введений ряд нововведень для платників єдиного податку. Зокрема, для платників 5-ї групи були зменшені ставки єдиного податку з 10% і 7% - до 7% і 5% відповідно, а для 2-ї групи - запроваджено подання звітності один раз на рік, а не щоквартально.

Крім того, за даними відомства, платники податків, які працюють на спрощеній системі оподаткування, з 2013 року мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді, а за власним рішенням протягом року вони можуть змінювати групу або ставку податку.

Також для спрощення документообігу з 2014 року "спрощенцям" свідоцтва платника єдиного податку вже не видаються. Замість свідоцтва зареєстрований платник може за бажанням безкоштовно отримати виписку з реєстру платників єдиного податку, чинного до внесення змін у реєстр.

Як повідомляв УНІАН, восени 2011 року набув чинності закон, який визначає чотири групи підприємців, що мають право на сплату податку за спрощеною системою. В першу і другу групи увійшли дрібні підприємці, третю і четверту - фізичні та юридичні особи-підприємці з обсягом доходу від 3 до 5 млн грн і кількістю найманих осіб від 20 до 50 осіб. Для таких підприємців ставка податку була встановлена на рівні 3% або 5% від обсягу доходів залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена. Зокрема, було запроваджено 5-ту і 6-ту групи «спрощенців», ставки податку для яких склали 5% і 7% доходу відповідно.







