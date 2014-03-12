Дочка "Сбербанку Росії" дала Донецькій залізниці 100 млн грн кредиту

Згідно з повідомленням, кредит призначений для поповнення обігових коштів підприємства з метою виплати заробітної плати працівникам.

Як нагадали в прес-службі, підтримка стратегічних галузей України є одним з ключових напрямків діяльності "Сбербанку Росії" в Україні. Зокрема, в 2013 році обсяг кредитування банком корпоративних клієнтів склав 24,6 млрд грн, а в січні-лютому поточного року - 5,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні надав Південнійзалізниці кредит на суму 100 млн грн для поповнення обігових коштів з метою виплати заробітної плати працівникам.

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Довідка УНІАН. «Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є дочірнім банком "Сбербанку Росії".

Донецька залізниця є складовою частиною «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).