Найбільші банки підключаються до нової української платіжної системи

Найбільші банки України «ПриватБанк», «Ощадбанк» і «Райффайзен Банк Аваль» підключаються до національної карткової платіжної системи НСМЕП, повідомляється на сторінці системи Nsmep Ua в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, найбільший банк України «ПриватБанк» юридично став учасником НСМЕП. У даний час банк адаптує для прийому українських платіжних карток свої банкомати і термінали, на які припадає близько 50% усієї мережі термінального обладнання України.

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Також повідомляється, що «Райффайзен Банк Аваль», на термінальне обладнання якого припадає 20% увсієї мережі країни, пройшов необхідні процедури і незабаром стане учасником НСМЕП.

Крім того, відкрив свою термінальну мережу для міжбанківського обслуговування національних платіжних карт НСМЕП державний «Ощадбанк».

Таким чином, як наголошуэться в повідомленні, найближчим часом буде адаптовано для обслуговування національних платіжних карт близько 90% термінального обладнання України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Нацбанк оголосив старт модернізованої Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), яка дозволить забезпечити карткові розрахунки всередині країни, знизити вартість та підвищити безпеку таких розрахунків.

НСМЕП - це внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою НБУ, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року. На сьогодні учасниками НСМЕП є 61 банк, 10 небанківських установ, зокрема держпідприємство «Укрпошта».