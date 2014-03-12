Екс-міністр доходів і зборів заперечив факт переговорів щодо повернення на держслужбу

12:44, 12 березня 2014
Фінанси
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На певний час я взяв інформаційний тайм-аут, але вже знову на зв’язку  і готовий до спілкування.

Олександр Клименко заперечив перемовини про повернення на держпосади

Про це колишній міністр доходів і зборів написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також запевнив, що не має жодних рахунків за кордоном.

“Щодо нібито блокування моїх рахунків у банках Швейцарії, Австрії чи у будь-якій  іншій країні. У цих державах  ні я, ні члени моєї родини не маємо жодних рахунків, а отже усі розповсюджені з цього приводу заяви є безпідставними”,- заявив він.

Олександр Клименко заперечив перемовини про повернення на держпосади.

“ Чутки, що я веду з кимось переговори про збереження посади керівника Міністерства доходів і зборів чи податкової служби, не відповідають дійсності. Поки що не планую повертатися на державну службу, але  завжди готовий надати новим очільникам відомства  будь-які  консультації і поради щодо  податкової і митної політики, адже присвятив роботі  у цих сферах більше 9 років свого життя”,- відзначив екс-міністр.

Клименко також закликав до термінового відновлення процесу відшкодування ПДВ, і голоним чином, в автоматичному режимі. 

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