Екс-міністр доходів і зборів заперечив факт переговорів щодо повернення на держслужбу

Про це колишній міністр доходів і зборів написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також запевнив, що не має жодних рахунків за кордоном.

“Щодо нібито блокування моїх рахунків у банках Швейцарії, Австрії чи у будь-якій іншій країні. У цих державах ні я, ні члени моєї родини не маємо жодних рахунків, а отже усі розповсюджені з цього приводу заяви є безпідставними”,- заявив він.

Олександр Клименко заперечив перемовини про повернення на держпосади.

“ Чутки, що я веду з кимось переговори про збереження посади керівника Міністерства доходів і зборів чи податкової служби, не відповідають дійсності. Поки що не планую повертатися на державну службу, але завжди готовий надати новим очільникам відомства будь-які консультації і поради щодо податкової і митної політики, адже присвятив роботі у цих сферах більше 9 років свого життя”,- відзначив екс-міністр.

Клименко також закликав до термінового відновлення процесу відшкодування ПДВ, і голоним чином, в автоматичному режимі.